البحرين: حالة وفاة و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - البحرين - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة واحدة، و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 54 حالة للشفاء.
وقالت الوزارة، في بيان وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، إن عدد الحالات المؤكدة بلغ 873 منھا 870 حالة مستقرة وثلاث تحت العناية المشددة فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 648 حالة.
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