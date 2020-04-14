لجميع المراحل.. التعليم تعلن ضوابط قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزاريا بشأن ضوابط وسن القبول للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، بالمراحل التعليمية المختلفة، بمدارس التعليم العام والفني والتحويل إلى مدارس التربية الخاصة.

وجاءت ضوابط القبول كالتالي:

1 ـ يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 12 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسي، ويجوز في حالة وجود أماكن شاغرة بالمديرية النزول بالسن إلى خمس سنوات مع عدم الإخلال بالضوابط.

2 ـ يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادي بالمدارس حتى 18 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسي.

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3 ـ يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الثانوى بالمدارس حتى 21 سنة فى أول أكتوبر من العام الدراسي.

4 - يسمح بقبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المحولين من مدارس التعليم العام والفني إلى مدارس التربية الخاصة إذا انطبقت عليهم شروط القبول وفقا لنوع الإعاقة في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأكدت الوزارة في بيانها الذي أًصدرته الثلاثاء، أن القرار يسري على طلاب التعليم الفنى المدمجين والصادر بشأنهم القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2016، بشأن الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني.