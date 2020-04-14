إصابة 4 بينهم طفلان في حادث تصادم بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بينهم طفلان في حادث تصادم سيارة ملاكي بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من قسم شرطة النجدة بوصول 4 أشخاص مصابين إلى مستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

تبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أمام مركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة: يوسف مصطفى يوسف (سنتين) بجرح في الشفة السفلية، وسهير عبدالسلام عبدالسلام (٦٠ سنة) بكسر بالساعد الأيسر، ويوسف محمد خليفة (١٠سنوات) بكدمة بالرأس، ويوسف إبراهيم عبدالله (٦٥سنة) بجرح قطعي بفروة الرأس والشفة السفلية.

جرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وحالتهم جميعهم بسيطة ومستقرة.