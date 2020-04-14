مسؤول روسي بارز يعلن عن استثمارات طبية في السعودية

أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييف، الثلاثاء، أن موسكو تعتزم توسيع استثماراتها في شركات الفحوصات الطبية في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

وقال كيريل ديميترييف ، إن "صندوق الاستثمار الروسي يتوسع بالاستثمارات في البنى التحتية وشركات الفحوصات التي تساعد في مكافحة فيروس كورونا، خصوصا في السعودية".

Advertisements

وأضاف: "نعمل مع السعودية وصندوق الاستثمارات العامة. نفكر بالاستثمار في السعودية لتطوير قدرات تصنيع اللقاحات فيها، كما نعمل على عدد من الاستثمارات الأخرى، بما فيها قطاع تصنيع الأدوية".

وأكد أن صندوق الاستثمار الروسي المباشر يعمل على توسيع نطاق استثماراته في "أنظمة الفحوصات المهمة"، مشيرا إلى

أن هذه الأنظمة هي "أحد العوامل الأساسية في استراتيجية مكافحة فيروس كورونا".

وتابع ديميترييف: "بذلت الحكومة الروسية مجهودا كبيرا في هذا الصدد. نعرف أن الحكومة السعودية قد اتخذت أيضا تدابير، ونعتبر أن على حكومات العالم أجمع العمل معا لمكافحة كورونا".

كما أوضح أن صندوق الاستثمار الروسي المباشر، يستثمر في عدد من الشركات التي تساعد في مكافحة الفيروس، مثل شركة لتطوير الفحوصات تدعى "EMG".