مستجدات الأوضاع في ليبيا تتصدر اهتمامات رواد السعودية

بحث ملايين الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل خاصة في المملكة العربية السعودية، عن تطورات الدولة الليبية، والمستجدات الطارئة هناك.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التي تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء، إن إغلاق منشآت نفطية في ليبيا الذي بدأ قبل حوالي ثلاثة أشهر أدى إلى خسارة البلاد إيرادات

تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار.

ونقل بيان من المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله قوله: "لقد خسرت ليبيا 4 مليارات دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية".

دفعة مرتزقة بوساطة تركية

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فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعة جديدة

من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة جرى نقلهم إلى ليبيا من قبل تركيا، حيث وصل عشرات المقاتلين السوريين للمشاركة بالمعارك إلى جانب "حكومة الوفاق الوطني" ضد "الجيش الوطني الليبي".

وأشار المرصد إلى تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجانبين على محاور عدة داخل الأراضي الليبية.

وفي هذا السياق، وثق المرصد السوري مقتل 8 مقاتلين سوريين من المرتزقة.

ولفت المرصد إلى أن حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة بلغت 190 مقاتل.