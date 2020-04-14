الليرة اللبنانية تهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار

سجل سعر الدولار الأميركي في لبنان، الثلاثاء، 3050 ليرة، للمرة الأولى في السوق الموازية، في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.
وأصبحت السوق غير الرسمية مصدرا رئيسيا للحصولعلى العملة الصعبة لمعظم الناس، منذ اندلاع احتجاجات في لبنان قبل حوالي ستة أشهر، لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.
وقال مكتبان للصرافة، إن الدولار جرى تداولهالثلاثاء عند 3050 ليرة، مشيرين إلى أن هذا يحدث للمرة الأولى، ارتفاعا من 2980 ليرة، الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وبهذا فإن السعر وصل إلى "مستوى قياسي جديد"، يتخطى حاجز 3 آلاف ليرة عند بعض المتعاملين. وقال مستوردان إن أسعارا أعلى من 3 آلاف ليرة، عرضت عليهما للمرة الأولى.
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