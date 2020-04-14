الإمارات.. الفحص المتطور يرصد إصابات جديدة وزيادة المتعافين

سجلت دولة الإمارات، الثلاثاء، 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4933 حالة، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق

الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراءها أكثر من 32,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 4933.