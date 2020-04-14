بغداد تعلق على نية طهران استئناف زيارة العتبات في العراق

جددت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن استئناف زيارة العتبات في العراق، التأكيد أن الحدود مع كل من إيران والكويت مغلقة أمام حركة المسافرين ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: "نشرت وكالة أنباء فارس خبرا مفاده أن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في

العراق، رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديا لتفشي كورونا ، ونؤكد أن منافذنا الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري والى أشعار آخر".

وأضافت: "سيتم العمل بإعادة افتتاح المنافذ المشار إليها وفق المعطيات

والمستجدات الصحية ليتسنى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ".

وأشارت الهيئة، إلى أن "اللجنة العليا لم تتخذ حتى الآن أي قرار باستئناف العمل بالمنافذ، وهذا الموضوع يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة، ونحن حريصون على سلامة البلاد والمواطن".

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان في وقت سابق، عن نية منظمته استئناف الزيارات إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية.