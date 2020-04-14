روسيا تدعو لمقاضاة نيويورك تايمز بسبب التضليل الإعلامي

دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات قضائية بحق صحيفة "نيويورك تايمز" حول المعلومات المضللة في ظل انتشار جائحة كورونا ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "نقلت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية الأمريكية هدد بمقاضاة جميع وسائل الإعلام المتورطين في نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا". "فيسبوك": "نقلت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية الأمريكية هدد بمقاضاة جميع وسائل الإعلام المتورطين في نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا". Advertisements وأضافت: "ابدأوا بصحيفة نيويورك تايمز"، مشيرة إلى المقالة التي نشرتها الصحيفة بعنوان "حرب بوتين الطويلة ضد العلوم الأمريكية"، مؤكدة أنها "تحفة من التضليل". الصحيفة بعنوان "حرب بوتين الطويلة ضد العلوم الأمريكية"، مؤكدة أنها "تحفة من التضليل". وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مقابلة مع محطة " Good Morning Orlando" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقاضي في الوقت المناسب أولئك الذين لم يقدموا معلومات كاملة حول فيروسات التاجية أو شاركوا في المعلومات الخاطئة.

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