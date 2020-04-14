تصفية شيخين قبليين في صنعاء

تواصل جماعة الحوثي التخلص من أتباعها المقربين، والذين ساندوها للانقلاب على السلطة الشرعية، بعد تصفية شيخين قبليين بارزين في صنعاء، وهو ما عدّه مراقبون صراعا بين الأجنحة التابعة للجماعة في مناطق سيطرتها. وتوفي شيخ قبلي موالٍ لجماعة الحوثي أول من أمس متأثرا بإصابته التي تعرض لها الجمعة برصاص مسلحين، شمال العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن الشيخ القبلي حميد راجح، أحد مشايخ منطقة الأهنوم في محافظة عمران، توفي بعد إصابته برصاص مسلحين يوم الجمعة، في منطقة جدر، التابعة إداريا لمديرية بني الحارث شمال العاصمة.

وبحسب المصادر «فإن الشيخ حميد راجح، أحد أهم الوجهاء القبليين في محافظة عمران، تعرض لعملية قتل غادرة، أثناء قيامه بمساعي الصلح، إثر خلاف نشب على قطعة أرض في منطقة جدر». على الصعيد نفسه، تعرض الشيخ القبلي أكرم حيدره، أحد أبرز الوجهاء القبليين في مديرية بني مطر، لعملية اغتيال على يد مسلحين داخل منزله، منتصف الشهر المنصرم، ليضاف إلى عدد من مشايخ القبائل الموالين للحوثيين الذين لقوا مصرعهم بأساليب مختلفة خلال السنوات الماضية.