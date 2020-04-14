تصفية شيخين قبليين في صنعاء

وبحسب المصادر «فإن الشيخ حميد راجح، أحد أهم الوجهاء القبليين في محافظة عمران، تعرض لعملية قتل غادرة، أثناء قيامه بمساعي الصلح، إثر خلاف نشب على قطعة أرض في منطقة جدر». على الصعيد نفسه، تعرض الشيخ القبلي أكرم حيدره، أحد أبرز الوجهاء القبليين في مديرية بني مطر، لعملية اغتيال على يد مسلحين داخل منزله، منتصف الشهر المنصرم، ليضاف إلى عدد من مشايخ القبائل الموالين للحوثيين الذين لقوا مصرعهم بأساليب مختلفة خلال السنوات الماضية.
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