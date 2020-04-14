أفادت وسائل إعلام مصرية بوجود مواجهات بين الشرطة المصرية ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة. وقال مصادر أمنية، إنه جرى تبادل إطلاق النار بين مجموعة من المسلحين ورجال الأمن في منطقة عزبة شاهين في الأميرية.

وأن 4 مسلحين مختبئين في داخل عقار بالحي المذكور بالعاصمة المصرية. وطالبت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، أهالي حي الأميرية بعدم الخروج من المنازل أو الظهور فى المنافذ، وذلك لوجود تبادل إطلاق نار مع مجموعة مسلحة داخل منطقة عزبة شاهين. وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا حول عقار مكون من 10 طوابق فيه أكثر من 4 مسلحين.