مواجهات بين الشرطة المصرية ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة

وأن 4 مسلحين مختبئين في داخل عقار بالحي المذكور بالعاصمة المصرية. وطالبت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، أهالي حي الأميرية بعدم الخروج من المنازل أو الظهور فى المنافذ، وذلك لوجود تبادل إطلاق نار مع مجموعة مسلحة داخل منطقة عزبة شاهين. وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا حول عقار مكون من 10 طوابق فيه أكثر من 4 مسلحين.
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