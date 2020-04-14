قتيلان وتضرر عشرات المنازل بصنعاء

صنعاء (الاتحاد)

تُوفي شخصان، أحدهما طفل، وتضررت عشرات المنازل والمحال التجارية في صنعاء بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين.

وقال سكان محليون لـ«الاتحاد» إن استمرار هطول الأمطار الغزيرة على صنعاء، مساء الاثنين، أدى إلى تدفق سيول جارفة اجتاحت العديد من المناطق والأحياء السكنية في جنوب شرق العاصمة اليمنية الخاضعة لهيمنة الميليشيات الحوثية.

وقد استمر تدفق السيول الجارفة، وصولاً إلى «السايلة» في مدينة صنعاء القديمة، ما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، بحسب السلطات المحلية في صنعاء التي أكدت وفاة شخصين جرفتهما السيول التي فاضت من السايلة، وهي طريق حيوي للمركبات يمتد من جنوب العاصمة إلى شمالها، مروراً بالمدينة القديمة، وتعد أيضاً قناة تصريف رئيسية لمياه الأمطار والسيول.

وذكر مسؤولون محليون أن السيول تسببت بتضرر عشرات المنازل في أحياء القلفان والجرداء والقادسية وشميلة وحمراء علب في مديرية السبعين جنوب شرق صنعاء، بالإضافة إلى انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق وتضرر منازل أخرى في عدد من حارات المدينة القديمة. كما جرفت السيول عشرات السيارات، وأغرقت العديد من المراكز التجارية في جنوب شرق ووسط صنعاء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر اليمني، في بيان على تويتر، إن الأمطار الغزيرة أدت إلى «فيضانات شديدة في عدد من شوارع صنعاء، ما تسبب في أضرار جسيمة»، مشيرة إلى أن الفرق التابعة لها أجلت 28 أسرة من منازلها التي تضررت، وسحبت 31 سيارة من مجرى السيول، وساعدت العديد من العالقين.

نزع 200 لغم في البيضاء

نزع فريق هندسي في محافظة البيضاء، وسط اليمن، مئتي لغم من تركة الميليشيا الحوثية، كانت مزروعة في أماكن متقاربة تشكل خطاً لحركة وسير المدنيين.

وقالت مصادر عسكرية إن الفريق الهندسي الذي يقوده العميد مهندس صالح ناصر طريق المرادي، انتزع مئتي لغم ويزيد من المناطق الواقعة بين حوران وقانية.

وأفادت المصادر بأن الألغام المنزوعة كلها فردية، وتعد من الألغام المحرمة دولياً، مشيرة إلى أن المناطق التي تم انتزاع الألغام منها هي طرق ومزارع ومراعٍ، وكلها مناطق يتحرك فيها المدنيون.

إلى ذلك، نزعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري 1401 لغم بالأراضي اليمنية، منها 28 لغماً مضادة للأفراد، و259 لغماً مضادة للدبابات و1107 ذخائر غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 159.805 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.