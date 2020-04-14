استشهاد ضابط شرطة ومقتل مجموعة إرهابية باشتباكات في القاهرة

أعلن التليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، استشهاد ضابط في جهاز الأمن الوطني خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في العاصمة القاهرة.

وقال مصدر أمنى إن العملية الأمنية، التي شهدتها "عزبة شاهين" في منطقة الأميرية استشهد فيها ضابط من الأمن الوطني هو المقدم محمد فوزي الحوفي وتمت تصفية جميع العناصر الإرهابية الذين كانوا يتواجدون في الشقة التي كانوا يستخدمونها كوكر لهم.

وأضاف المصدر أنه لم يتمكن أي فرد من المجموعة الإرهابية من الفرار، مضيفاً أن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة التي تم تطويقها بالفعل لمدة ساعات.

وأشار إلى أن الأهالي، الذين لم يتمكنوا من مغادرة مساكنهم، التزموا عدم الخروج من المساكن أو فتح الشرفات وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل.

كانت قوات الأمن المصرية قد اشتبكت مع مجموعة الإرهابيين في وقت سابق مساء اليوم.

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