موسكو تواجه نقصاً في أسرة المستشفيات

موسكو (رويترز)

حذرت السلطات في العاصمة الروسية موسكو من أن المدينة قد تعاني من نقص في عدد أسرة المستشفيات اللازمة لعلاج حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا خلال أسبوعين أو ثلاثة رغم الجهود المحمومة لزيادة عدد تلك الأسرة.

وسارع إقليم موسكو، الأكثر تضرراً بسبب الفيروس في روسيا، إلى إعادة ترتيب الأوضاع في المستشفيات لعلاج مرضى الفيروس الجديد وأتاح آلاف الأسرة الجديدة. لكن المسؤولين قالوا إن ذلك قد لا يكون كافياً. وقالت إدارة الصحة في مدينة موسكو: «مقر رئاسة العمليات يتوقع أنه على الرغم من إدراج عدد متزايد من العيادات الحكومية والاتحادية والتجارية، فمن الممكن أن يحدث نقص في الأسرة في المستشفيات التي أعيد تطويرها خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة».

ويتلقى نحو 6 آلاف من سكان موسكو العلاج في المنزل.

وقال مركز الاستجابة للفيروس في البلاد إن الحالات على الصعيد الوطني زادت بمعدل يومي قياسي خلال الليل، ليصل العدد الإجمالي في روسيا إلى 21102.

وتوفي 170 شخصاً في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.