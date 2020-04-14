مستشار البيت الأبيض: قرارات لترامب بشأن فتح الاقتصاد قريباً

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس سيدلي بإعلانات «مهمة جدا» بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأميركي في اليوم أو اليومين القادمين.

وأبلغ لاري كودلو شبكة فوكس بيزنس «في الأيام القليلة القادمة، هو سيدلي ببعض الإعلانات المهمة جدا فيما يتعلق بتلك التوجيهات (للتباعد الاجتماعي)».

وقال كودلو «نحن نريد إعادة الناس إلى العمل... ونريد أن نفعل هذا بأسرع ما يمكن. إنها يجب أن تكون عودة آمنة. يجب أن تقودها البيانات من المتخصصين في الصحة لدينا».

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