غوتيريش يحذر من المعلومات المضللة حول كورونا ومنظمة الصحة "الوباء لم يبلغ ذروته بعد"

حذر الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء من "وباء خطير يتمثل في المعلومات المضللة" بشأن وباء كورونا (كوفيد-19) الذي يجتاح العالم.



وقال في رسالة عبر الفيديو "هذا وقت العلم والتضامن". وأضاف "فيما يكافح العالم وباء كوفيد-19، الذي يعتبر أصعب أزمة نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية، فإننا نشهد كذلك انتشار وباء خطير آخر هو المعلومات المضللة".



ولم يشر غوتيريش الى بلدان أو وسائل اعلام بعينها، إلا أنه قال إن "النصائح الطبية الضارة والحلول التي تتحدث عن استخدام زيت الأفاعي تنتشر (...) والأكاذيب تملأ الجو (...) ونظريات المؤامرة الجامحة تنتشر على الانترنت كالوباء".



وأضاف "الكراهية تنتشر انتشار الفيروسات، وكذلك وصم الأشخاص والجماعات ووصفهم بالشر".



وقال "على العالم أن يتحد كذلك ضد هذا المرض ايضا (...) الذي لقاحه الثقة"، داعيا الناس الى "الثقة بالعلم".



وأشاد غوتيريش بالصحافيين والعاملين على تقصي الحقيقة، ودعا شركات مواقع التواصل الاجتماعي إلى "بذل المزيد من الجهود للتخلص من الكراهية والمعلومات الضارة بشأن كوفيد-19".



وقال "لنرفض معا الأكاذيب والسخافات المنتشرة (...) ونبني عالماً أكثر صحة ومساواة وعدلا وصموداً".



من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أسفر عن أكثر من 121 ألف وفاة في العالم، نحو 70% منها في أوروبا.



وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس إن 90% من الإصابات حول العالم سجلت في أوروبا والولايات المتحدة.



وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الحالات الجديدة ينحسر في بعض أنحاء أوروبا، ومنها إيطاليا وإسبانيا، لكن التفشي يزيد في بريطانيا وتركيا.



وفيما يتعلق باللقاحات، قالت هاريس "لا ينبغي أن نتوقع لقاحا قبل 12 شهرا أو أكثر".



وذكرت أن المنظمة ستصدر إرشادات للدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم، تحدّد ست خطوات تحتاج تلك الدول للتأكد من تطبيقها قبل البدء في تخفيف أي قيود. وأضافت "أهم هذه الخطوات هي: هل تم احتواء العدوى لديكم؟".



المصدر: وكالات