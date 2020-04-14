القاهرة: مقتل 5 عناصر مسلحة وضابط شرطة خلال تبادل إطلاق نار في منطقة الأميرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 أبريل 2020 10:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 أبريل 2020 10:16 مساءً - مشاركة

وقع تبادل لإطلاق النار مساء اليوم بين قوات الأمن وعناصر مسلحة بحي الأميرية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت مصادر مطلعة أن القوات الخاصة المصرية هاجمت مكان العناصر المسلحة التي كانت تقوم بتصنيع متفجرات في حي الأميرية،

مردفة أن قوات الأمن أخلت عدداً من المنازل بالحي إثر مداهمتها للمنطقة، وقامب بالدفع بتعزيزات أمنية كبيرة لمنطقة الأميرية مع استمرار الاشتباكات مع المسلحين.

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وتحدثت أنباء عن إصابة عدد من المسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصري في الأميرية.

وفي ظل انقطاع الكهرباء بالمنطقة وصلت عدد من سيارات الإسعاف إلى منطقة الاشتباكات.

ونقلت وسائل إعلام مواكبة للحدث أن الاشتباكات التي استمرت قرابة أربع ساعات أسفرت عن مقتل 5 عناصر مسلحة، وضابط شرطة.