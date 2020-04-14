في إطار إجراءات التصدي لانتشار “كورونا”..الأردن يمنع الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان

أعلن وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، الثلاثاء، أن بلاده ستمنع الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، وذلك في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمد الخلايلة، أن صلاة التراويح “لن تقام في المساجد”، قائلا: “صلينا فرائض الجمع في بيوتنا، وسنصلي صلاة التراويح في بيوتنا لا في المساجد، لمقصد كبير في الشريعة الإسلامية”.

وتابع وزير الأوقاف الأردني حديثه بالقول: “علينا أن نوطن أنفسنا في شهر رمضان على التباعد الاجتماعي”، موضحا أن المجالس العلمية ستقام في المساجد في رمضان من دون جمهور.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، الأحد، تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري، في مسعى لوقف تفشي وباء “كوفيد 19”.

يذكر أن الأردن أعلن تسجيل 391 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و7 وفيات.