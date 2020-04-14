مصر.. الأمن يعلن “القضاء” على جميع أعضاء الخلية الإرهابية في منطقة الأميرية -فيديو

أعلن التفزيون المصري، قبل قليل، أن القوات الأمنية قد تمكنت من “القضاء” على خلية إرهابية في منطقة الأميرية بالعاصمة القاهرة، بعد تبادل لإطلاق النار استمر لساعات.

وقال المصدر ذاته إن قوات الأمن تمكنت من قتل جميع المسلحين، أعضاء الخلية الذين تمركزوا في أحد المباني، حيث استمرت الإشتبكات وإطلاق النار المتبادل، ما أسفر عن مقتل أفراد الخلية بالإضافة إلى ضابط أمن.

وكانت وزارة الداخلية قد حذرت في وقت سابق المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم.

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كما تم ​قطع الكهرباء بالمنطقة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

وقالت بعض الصحف المحلية إن قوات الشرطة المصرية قد أحبطت مخططاً لاستهداف عدد من الجنود أثناء حظر التجول .