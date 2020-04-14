فارس يدعو للاستعداد لمرحلة ما بعد الطوارئ..تفاصيل المذكرة الموجهة لرؤساء المحاكم وقضاة المملكة

دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطة القضائية، جميع رؤساء المحاكم في المملكة إلى الإعداد لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد، تفاديا لأي تعثر أو تراكم في البث فيها.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها فارس إلى رؤساء محاكم الإستئناف، ورؤساء محاكم الإستئناف التجارية، وكذا رؤساء الإستئناف الإدارية، اليوم الثلاثاء، داعيا إياهم، ومن خلالهم كافة مسؤولي المحاكم والقضاة الذين يزاولون مهامهم بالدوائر القضائية التابعة لهم، على الحرص التام على التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة بعد أن يتم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.

وطالب فارس المسؤولين القضائيين بالإستعداد الإستباقي لمواجهة جميع التحديات وتعبئة جميع الإمكانيات وتيسير كل السبل القانونية والإدارية المتاحة من أجل أداء الواجب بسلاسة، “وسد أي منفذ للتعثر أو التأخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية”، تقول الرسالة.

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كما طالب فارس رؤساء المحاكم باتخاذ التدابير التي تمكن القضاة بالإعداد المسبق منذ الآن لمشاريع الأحكام والقرارات بخصوص الملفات المعينين فيها ليتيسر البت فيها في أقرب الآجال، ووفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا لكل الوقت الضائع.

وكان وزير العدل قد أصدر في 16 مارس الماضي بتنسيق مع رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، بلاغا يعلنون فيه عن تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.