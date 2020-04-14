عاجل..تبادل لإطلاق النار بين السلطات ومجموعة مسلحة بالعاصمة المصرية القاهرة- فيديو

أفادت وسائل إعلام مصرية، قبل قليل، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب، ومجموعة مسلحة بمنطقة الأميرية في القاهرة.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين في منطقة الأميرية من الاقتراب من النوافذ أو الأبواب لعدم حدوث مشاكل لهم أو إصابتهم.

كما تم ​قطع الكهرباء بمنطقة الأميرية في القاهرة بعد استمرار الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن المصري.

وقالت بعض الصحف المحلية إن قوات الشرطة المصرية قد أحبطت مخططاً لاستهداف عدد من الجنود أثناء حظر التجول بعد تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.