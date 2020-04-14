اعتقال ضابط ممتاز بالجديدة لتورطه بالنصب على الراغبين بالتوظيف بسلك الأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بتورط ضابط شرطة ممتاز، يعمل بمصلحة إدارية بأمن الجديدة، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في التوظيف في صفوف الأمن الوطني.

وذكر بلاغ للمديرية أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد توصلت بأربع شكايات لأشخاص كانوا ضحية للنصب والاحتيال من قبل موظف الشرطة المشتبه فيه، بعدما تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل وعود وهمية بالتوسط لفائدتهم في التوظيف في مختلف أسلاك ورتب الأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، ورصد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.