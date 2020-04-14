سميرة سعيد ونجوم عرب في”أوبريت” جديد يدعم أسر ضحايا كورونا

يحضر نجوم عرب، حاليا، لأوبريت بعنوان “أنت أقوى”، تشارك فيه الفنانة المغربية سميرة سعيد، إلى جانب أسماء وازنة في الساحة، وذلك بهدف مساعدة أسر ضحايا كورونا المستجد في دولة مصر.

ويشارك في العمل إلى جانب سميرة سعيد، محمد منير، وتامر حسني، وصابر الرباعى، وكارول سماحة، ووائل جسار، وكل منهم منح أجره من الأوبريت، ليضاف إلى المبالغ، التي تعهد بها الرعاة الراسميين للأغنية، ويمنح الكل لصالح أسر ضحايا وباء كورونا المستجد، كنوع من التضامن معهم.

وتسجل أوبريت أنت أقوى، في استوديو تامر حسني، وقد أجرى فريق عمل من فنيين، ومنتجين، وعمال، ونجوم الغناء، وطاقم الإخراج بعمل فحوصات طبية وقائية قبل تسجيل الأغنية، في حين يلتزمون بارتداء كمامات وقائية.

ويقوم الفنانون بعد تسجيل أصواتهم بتصوير لقطات الكليب، قبل الشروع في توضيبه، وإصداره في وقت قياسي.