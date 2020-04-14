في أعلى حصيلة.. فرنسا تُسجل 762 وفاة في 24 ساعة

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في فرنسا إلى 15792 حالة منذ مطلع مارس، بينها 5470 وفاة في دور رعاية المسنين، وفق حصيلة رسمية جديدة أعلنها الثلاثاء مدير عام الصحة الفرنسي.
وأعلن مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون أن هذا الرقم يمث ل زيادة قدرها 762 وفاة عن حصيلة الإثنين، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أعلن يوم أمس الاثنين، تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 11 من شهر ماي المقبل، مُقرا أن فرنسا لم تكن على استعداد لمواجهة الفيروس الذي حل بأراضيها.
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