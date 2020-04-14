موفق طريف: إلغاء مراسم زيارة مقام النبي شعيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر الرئيس الروحي الأعلى للطائفة الدرزية في البلاد، موفق طريف، اليوم الثلاثاء، بيانًا من أجل الإيضاح في ما يخص الزيارة السنويّة لمقام النبي شعيب، وعليه اتخذت الطائفة قرار إلغاء مراسم الزيارة وجملة من القرارات الإضافية في ظل أزمة كورونا وانتشار الفيروس في البلاد.
وجاء في البيان عن لسان طريف، أنه "بعد مشاورات جرت مع الهيئة الدينيّة والتنسيق مع منتدى السلطات المحليّة وأعضاء الكنيست، نعلمكم بقلوب محزونة ومضطرة، ونفوس موجوعة متحسرة، عن القرار الصادر بإلغاء مراسم الزيارة وكافة الفعاليات المتعلقة بالزيارة لهذا العام".
ويشمل قرار إلغاء زيارة مقام النبي شعيب، أيضًا كل الفعاليات التي تسبقها وتتبعها بما فيها؛
* إلغاء السهرة الدينيّة مساء 24 نيسان/ أبريل
* إلغاء مراسم الاستقبالات الرسميّة يوم الزيارة في 25 نيسان/ أبريل.
* إلغاء كافة المسيرات الشعبيّة والشبابية إلى مقام النبي شعيب.
* إلغاء كافة فعاليات الشبيبة والكشافة داخل القرى المتعلقة بزيارة مقام النبي شعيب.
* إلغاء كافة الفعاليات والنشاطات الرسمية وغير الرسمية داخل القرى المتعلقة بزيارة مقام النبي شعيب.
وخلص البيان قوله، إنه "لا شك أن هذا القرار الصادر يبعث الحسرة في نفوس أبناء الطائفة أجمع، ولكنه حتمي في ظل الظروف الراهنة، حرصًا وصونًا لصحة المجتمع وأفراده ووقاية لجمهور الزائرين".
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