اشتباك مسلح بين الأمن المصري ومسلحين في القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن التلفزيون الرسمي المصري، مساء اليوم، الثلاثاء، مقتل ضابط في جهاز "الأمن الوطني" خلال الاشتباكات بمنطقة الأميرية في العاصمة المصرية، القاهرة، فيما أعلنت الشرطة تصفية "جميع أفراد المجموعة المسلحة".

وفي وقت سابق مساء اليوم، اندلع اشتباك مسلح بين الأمن المصري ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة، ما دفع الشرطة المصرية إلى تحذر الأهالي بالاحتماء وطالتهم بإغلاق الشبابيك والتزام المنازل مع تواصل الاشتباك.

ودفع الأمن المصري بتعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة، وأغلق المداخل والمخارج والمنافذ المؤدية إلى منطقة الأميرية.