القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن التلفزيون الرسمي المصري، مساء اليوم، الثلاثاء، مقتل ضابط في جهاز "الأمن الوطني" خلال الاشتباكات بمنطقة الأميرية في العاصمة المصرية، القاهرة، فيما أعلنت الشرطة تصفية "جميع أفراد المجموعة المسلحة".
وفي وقت سابق مساء اليوم، اندلع اشتباك مسلح بين الأمن المصري ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة، ما دفع الشرطة المصرية إلى تحذر الأهالي بالاحتماء وطالتهم بإغلاق الشبابيك والتزام المنازل مع تواصل الاشتباك.
ودفع الأمن المصري بتعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة، وأغلق المداخل والمخارج والمنافذ المؤدية إلى منطقة الأميرية.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباك مسلح بين الأمن المصري ومسلحين في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.