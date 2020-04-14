وفيات كورونا تتجاوز 121 ألفًا؛ أميركا تقترب من 24 ألفا.. و778 وفاة ببريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم، حاجز الـ121 ألفا، ويحسب موقع "وورلدومتر المتخصص برصد إحصائيات كورونا حول العالم، بلغ عدد الوفيات حتى عصر الثلاثاء، 121 ألف و716، واقترب عدد المصابين بالفيروس من عتبة المليونين، إذ أصيب مليون و946 ألفا و884.

وسجّلت فرنسا 762 وفاة جديدة بالفيروس، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى أكثر من 460 ألفا.

وفيات أميركا تقترب من 24 ألفا ووفاة بريطانيا 778

وارتفعت وفيات الفيروس في الولايات المتحدة الأميركية، إلى 23 ألفا و649، إثر تسجيل ألف و533 حالة.

ووفقًا لمعطيات جامعة جونز هوبكنز، اليوم، فإن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد، بلغ 582 ألفا و634، إثر تسجيل 25 ألف و56 إصابة، ولا تزال ولاية نيويورك تتصدر قائمة الولايات الأميركية في حالات الإصابة بالفيروس، حيث بلغ العدد الإجمالي، 196 ألفا و146، بعد تسجيل 5 آلاف و858 حالة.

في أميركا (أ ب)

وتأتي ولاية نيوجيرسي في المرتبة الثانية بعدد الإصابات، بـ64 ألفا و584.

وفيما يخص الوفيات، تتصدر نيويورك أيضا القائمة، بـ10 آلاف و58، ونيوجيرسي ثانيا بألفين و443.

ووفقا لمعطيات الجامعة نفسها، فإن عدد المتعافين من الفيروس في عموم الولايات، بلغ 44 ألفا و308.

778 وفاة في بريطانيا

وارتفعت اليوم وفيات كورونا في بريطانيا إلى 12 ألفا و107، إثر تسجيل 778 وفاة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية، أن البلاد سجلت 5 آلاف و352 إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 93 ألفا و873.

وأشار البيان، إلى إجراء 382 ألفا و650 فحص كورونا، لغاية الثلاثاء.

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وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني "OSN"، في بيان، أن الرقم الحقيقي لوفيات كورونا قد يكون أكثر بنسبة 10 بالمئة عن العدد المعلن.

في روسيا (أ ب)

وأفاد البيان، أن وزارة الصحة تحصي فقط الوفيات بالمستشفيات، دون إحصاء الوفيات بالمنازل ودور العناية وغيرها.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أن الحكومة تتجه لتمديد تدابير الحجر الصحي المفروضة جزئيا بالبلاد إلى 5 أيار/ مايو المقبل، في غياب رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يواصل التعافي من كورونا.

موسكو وبكين تبحثان سبل التصدي المشترك للفيروس

على صلة، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، مع نظيره الصيني، فانغ إي وضع فيروس كورونا المستجد في العالم، والتعاون بين البلدين في سبيل مواجهته.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "بحث الوزيران، في اتصال هاتفي، الوضع مع تفشي كورونا المستجد في العالم، والتدابير التي اتخذها كلا البلدين من أجل مكافحة الوباء"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح الوزيران أن "التعاون المشترك بين البلدين له دور كبير في إطار مواجهة الوباء".

كما أكد الوزيران عزم بلديهما "تعزيز التعاون بهدف حماية حياة وصحة مواطني البلدين، وتعزيز تنسيق الجهود في مكافحة الوباء في المحافل الدولية"، بحسب البيان.

في شوارع بريطانيا (أ ب)

والسبت، أرسلت الصين وفدا من الأطباء لمساعدة روسيا على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبهذا الخصوص، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، "لمساعدة روسيا على مكافحة وباء عدوى فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة الصينية إرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى روسيا".

ووفق آخر حصيلة بلغت الإصابات بالفيروس في روسيا 21 ألفا و102، بينهم 170 وفاة، و1694 تعافوا، فيما بلغت الإصابات بالصين 82 ألفا و249، تعافى منهم 77 ألفا و738.