أنباء عن إطلاق نار في أبو سنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت فتاة (17 عاما) من بلدة أبو سنان بجروح متوسطة إثر تعرضها لإطلاق النار، مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المصادر الطبية أن الفتاة أصيبت بالقسم السفلي من جسدها. وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الفتاة أصيت بعيار ناري قرب منزل عائلتها في البلدة، لأسباب لم تضح بعد.
وقالت الشرطة إنها وصلت إلى المكان، وشرع بالتحقيق في ملابسات الحادث.
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