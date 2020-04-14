مشائخ وأعيان البيضاء يُدينون إغلاق الحوثيين لمحلات أبناء الصومعة

الثلاثاء 14 أبريل 2020

عبر مشائخ وأعيان البيضاء،اليوم الثلاثاء، عن إدانتهم واستنكارهم لما تقوم به المليشيا الحوثية من أعمال همجية واعتداءات وإعتقالات وإغلاق محلات ضد أبناء الصومعة في مدينة البيضاء وغيرها.



وقال بيان صادر عن مشائخ البيضاء،"نؤكد جميعاً رفضنا المطلق لهذه التصرفات الهمجية ووقوفنا التام إلى جانب إخواننا أبناء الصومعة فيما يتعرضون له من مضايقات".

وحمل البيان، المليشيا الحوثية كامل المسئولية عن هذه الأعمال الهمجية وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة.

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وناشد المشائخ في بيانهم "منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبعوث الاممي في اليمن مارتن غريفيث سرعة التدخل لإيقاف هذه الاعمال الهمجية العدوانية ضد الأبرياء وأصحاب المحلات التجارية من أبناء الصومعة"، مؤكدين أن المليشيا الحوثية قد فرضت الحرب في محافظة البيضاء منذ اليوم الأول لاحتلالها المحافظة وقيامها بتفجير المنازل واعتقال وقتل الكثير من أحرار البيضاء الرافضين لسلطتها الكهنوتية".

ومضى البيان "لن تثنينا أعمالهم اليوم عن مواصلة النضال حتى استكمال تحرير محافظة البيضاء بعون الله".

كما ناشد مشائخ وأعيان محافظة البيضاء التحالف العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية بسرعة دعم جميع جبهات البيضاء حتى نتمكن من استكمال معركة تحرير المحافظة بشكل عاجل"