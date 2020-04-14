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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
أظهر اليومى لوزارة الصحة والسكان حول إصابات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، تسجيل مصر لأعلى معدل إصابات يومى بواقع 6.7 %، بينما قفز معدل الحالات المصابة التى تحولت نتائج عيناتها من إيجابي إلى سلبى لــ 29 % ليكون بذلك أعلي معدل منذ بدء الأزمة حتي الآن فيما بلغ معدل الوفيات الكلي 7.5 % وبلع معدل الزيادة اليومية في الوفيات لــ 7.8 %.
وأكدت وزارة الصحة خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم.
وأوضح بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر البيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة
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