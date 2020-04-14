- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني : الحوثيون مرتزقة إيران وعملائها في اليمن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، التأكيد على عمالة ميليشيا الحوثي الإنقلابية للنظام الإيراني .
وقال الإرياني في تغريدات له بتويتر، "انقلبت المليشيا الحوثية بدعم ايراني على الدولة والدستور والنظام والقانون والاجماع الوطني، شردوا اليمنيين من منازلهم وقراهم ونكلوا بهم،فكان الأشقاء في السعودية سباقين لاحتضانهم وتقديم الدعم لاستعادة دولتهم وهويتهم وتحرير بلدهم من مرتزقة ايران، وهي مواقف تاريخية لن يسناها اليمنيون" .
واضاف "المرتزق من يعمل لصالح نظام أجنبي للأضرار ببلده او بلد جار، أما العميل من يقود انقلابا على الدولة والمجتمع ويسبب الخراب في بلده تنفيذا لاجندة اسياده التدميرية" .. مشيراً إلى أنه في الحالتين الحوثيون مرتزقة ايران وعملائها وهذا محل اجماع، وعندما أراد العالم جرهم للسلام ذهب لمخاطبة اسيادهم في طهران
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني : الحوثيون مرتزقة إيران وعملائها في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.