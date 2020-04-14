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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الثلاثاء أنها أجرت أكثر من 32 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
وكشفت عن تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تعود لجنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 4933 حالة.
وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 933 حالة، وذلك بعد تسجيل 81 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضحت أن هناك 3 حالات وفاة تعود لمصابين من الجنسية الآسيوية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 28 حالة. خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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