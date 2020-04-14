المرصد السوري : تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

الثلاثاء 14 أبريل 2020

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا نقلت دفعة جديدة من "المرتزقة السوريين" إلى ليبيا، للمشاركة بالمعارك إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.



وذكر المرصد في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن نحو 300 عنصر من فصائل (السلطان مراد) و(لواء صقور الشمال) و(فيلق الشام) وصلوا إلى ليبيا أمس الجمعة .. مشيراً إلى أنه رصد انطلاق عناصر من فصيل (السلطان مراد)، من مركز مدينة عفرين بوساطة باصات نقل تركية إلى الحدود، كما انطلقت مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس .

ولفت إلى "ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 "مرتزقا"، في حين إن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا".

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وقال المرصد إنه "وثّق مقتل 8 مقاتلين سوريين من (المرتزقة)، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 190 مقاتلا".

وأوضح أن "الجيش الليبي تمكن من أسر 5 عناصر من المرتزقة خلال الساعات الماضية".

ويشن الجيش الوطني الليبي هجوما كبيرا منذ ليل الإثنين، في محاور القتال جنوب طرابلس