شكرا لقرائتكم خبر عن تخوف أممي من فقدان لقاحات الحصبة لـ117 مليون طفل والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم، عن مبادرة استئصال الحصبة والحصبة الألمانية، التي يشارك فيها كلا من الصليب الأحمر الأمريكي، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، واليونيسف، ومؤسسة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.
وأشارت المبادرة إلى أن هذه الجائحة تتطلب جهدا منسقا والتزاما بالموارد لضمان حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم، وهم يواجهون ويستجيبون لهذا التهديد الجديد.
وحثت المبادرة البلدان على مواصلة خدمات التحصين الروتينية، مع ضمان سلامة المجتمعات والعاملين الصحيين، إلى جانب إجراء تحليل دقيق للمخاطر والفوائد عند اتخاذ قرار بشأن بتأجيل حملات التطعيم استجابة لتفشي المرض.
وشددت المبادرة على أنه في حال تم إيقاف التطعيم بسبب انتشار كوفيد-19، يجب تكثيف الجهود لتعقب الأطفال غير المطعمين، للتمكن من تزويد السكان الأكثر ضعفا بلقاحات الحصبة بمجرد أن يصبح القيام بذلك ممكنا.
كانت هذه تفاصيل خبر تخوف أممي من فقدان لقاحات الحصبة لـ117 مليون طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.