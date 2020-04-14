شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 412 إصابة جديدة وشفاء 81 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة: إنها سجلت 3 حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد, وهم يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 28 حالة.
وأعلنت عن شفاء 81 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 933.
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