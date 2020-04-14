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تبادل إطلاق نيران بين الشرطة المصرية وإرهابيين

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اقتحم الأمن المصري، موقعًا يختبئ فيه عناصر إرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة، وما زال يجري تبادل إطلاق نيران بين قوات الشرطة والإرهابيين حتى الآن.

وحذرت وزارة الداخلية المصرية، المواطنين الاقتراب من النوافذ في المنطقة، وطالبتهم بالاختباء في الأماكن المغلقة.

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