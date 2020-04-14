شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا مصر»: إصابة 2350 وشفاء 514 ووفاة 178 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و14 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 26 من المصابين من مستشفيات العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مبينا أن الـ 160 حالة جديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان. وأوضح أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.