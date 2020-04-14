شكرا لقرائتكم خبر عن مع تفاقم «كورونا».. الجراد يهدد مليون شخص في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في إثيوبيا من خطورة الجراد الصحراوي، وأن أسرابه تهدد مليون شخص في أديس أبابا بانعدام الأمن الغذائي، مشددًا على الحاجة العاجلة لإنقاذهم.

وأفادت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إثيوبيا فاطمة سعيد، أن المنظمة تسعى جاهدة للسيطرة على الجراد الصحراوي، وحماية سبل عيش السكان المتضررين، خاصة مع تفاقم الوضع بسبب أزمة فيروس ( كوفيد- 19 ).

وأكدت المسؤولة في بيان، أن المزارعين ورعاة الماشية في إثيوبيا، يحتاجون إلى مساعدات زراعية وتحويلات نقدية، لإخراجهم من حالة الطوارئ التي تفاقمت بسبب الجائحة ( كوفيد-19).