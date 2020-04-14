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إصابات بكورونا في السودان ترتفع إلى 32 حالة

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أعلنت السودان اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس ووفاة شخص واحد.

وأكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل حتى الآن إلى 32 حالة وعدد الوفيات خمس.

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