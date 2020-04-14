اسطنبول ـ رويترز: أقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا، لكن البعض انتقد القانون لاستثنائه المسجونين بتهم بالإرهاب. وقال سوريا سادي بلجيق نائب رئيس البرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51. وسيفتح القانون الباب أمام الإفراج المؤقت عن حوالي 45 ألف سجين للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. وسيخرج السجناء من السجون تحت إشراف القضاء حتى نهاية مايو ويتيح القانون لوزارة العدل إمكانية مد هذه الفترة ثلاث مرات شهرين في كل مرة كحد أقصى. وسيتم أيضا إطلاق سراح عدد مماثل بصفة دائمة بموجب مادة أخرى في القانون تهدف إلى تخفيف التكدس في السجون. وقال وزير العدل عبد الحميد جول امس الاول إن الفحوص أكدت وجود 17 حالة إصابة بكوفيد19 الناتج عن الفيروس بين السجناء توفي ثلاثة منهم وإن 79 فردا من العاملين في السجون أصيبوا بالمرض أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان التركي يقر الإفراج عن آلاف السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.