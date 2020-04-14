العراق: توافق بشأن تشكيل الحكومة وواشنطن متفائلة

مقتل دواعش بعملية أمنية

بغداد ـ وكالات: صرح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن بلاده تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة تكون قادرة على مكافحة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من حدة الضائقة الاقتصادية الحالية ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. وأضاف “نرحب بأن الزعماء السياسيين من كافة الأطياف قد توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن تشكيل الحكومة، ونأمل أن تضع الحكومة الجديدة مصالح العراق أولاً وتفي باحتياجات الشعب العراقي”، بحسب موقع وزارة الخارجية الاميركية. وتابع ” الشعب العراقي يطالب بإصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة. هذه المطالب تستحق أن تتم معالجتها بدون عنف أو قمع”. وذكر ” نقف مع الشعب العراقي الذي يسعى إلى عراق ذي سيادة ومزدهر وخال من الفساد والإرهاب”. كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف مصطفي الكاظمي يوم الخميس الماضي بتشكيل حكومة جديدة. وبدأ الكاظمي الأحد الماضي سلسلة مشاورات مع الكتل والتيارات السياسية ومكتب الأمم المتحدة في العراق بهدف الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في إطار المهلة الدستورية البالغة 30يوما.

ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل 23 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، وعنصر من قوات الأمن العراقية وإصابة 4 آخرين، بعملية أمنية في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان: “إلحاقاً بالخبر الخاص بالعملية الأمنية التي نفذتها قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتحديدا في وادي الشام، والتي عثرت خلالها على وكر للإرهابيين، وجرى اشتباك معهم، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسناداً رائعاً في دك هذا الوكر، وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الإرهابية”، لافتة إلى أن “طيران التحالف الدولي نفذ ضربات إسنادًا للقوات الأمنية”. وأضافت أن “هذه العملية انتهت بتدمير الوكر وقتل ثلاثة وعشرين إرهابياً، كما قتل أحد المقاتلين، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها”، مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام بالحقائق الأمنية يطل علينا بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع في نشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة، وذكر إحصائيات من نسج خيالهم “محذرة” هؤلاء الذي يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة قواتنا الأمنية من أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”. وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت، أمس الاول أن القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من رصد وكر للإرهابيين بداخله أعداد من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في وادي الشام.