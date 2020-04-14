مليونا مصاب.. والصحة العالمية لا تتوقع إنتاج اللقاح قبل عام .. مشكلات صحية تزيد فرصة الوفاة بالفيروس

ـ الصين تبدأ تجربة لقاحين جديدين وروسيا تستلم سلالة الفيروس من أميركا لصنع لقاح

ـ 73 وفاة في السعودية ووفاة مصاب في البحرين ـ ارتفاع المصابين في الكويت والإمارات وقطر

ـ العراق يعزل قضاء البصرة وتحذير في مصر من السيناريو الثالث ـ السودان يعزل الخرطوم ومزيد من الإجراءات في الأردن

ـ توقيف المئات من مخالفي الطوارئ في المغرب و9 إصابات جديدة بلبنان

ـ ارتفاع الإصابات في الأراضي الفلسطينية و117 وفاة في إسرائيل

ـ أكثر من 74 ألف إصابة في إيران والإغلاق مستمر في بريطانيا حتى 7 مايو

ـ معدل الإصابات يتباطأ في إسبانيا وإيطاليا و600 ألف إصابة في أميركا

ـ 3 آلاف وفاة في ألمانيا وفرنسا تمدد الإغلاق حتى 11 مايو

ـ إعادة فتح متاجر عديدة في النمسا والهند تمدد أطول فترة إغلاق في العالم

ـ الفلبين تكثف الفحوصات وإندونيسيا تشهد أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات

ـ تزايد عدد الاصابات والوفيات بماليزيا وتايلاند وتمديد الإغلاق بنيجيريا

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

يستمر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ في الانتشار وحصد الأرواح، ليلامس عدد المصابين به حول العالم المليونين، فيما تم تسجيل أكثر من 120 ألف وفاة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد 19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا لكن الأعداد لا تزال في ازدياد في بريطانيا وتركيا. وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة خلال إفادة صحفية في جنيف “فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90 في المئة من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم فإننا قطعا لم نشهد الذروة بعد”. وأضافت في إشارة لأحدث البيانات إنه فيما يتعلق بالصين فإن “الخطر الأكبر هو الحالات الواردة من الخارج”. وأردفت قائلة “لا ينبغي أن نتوقع لقاحا قبل 12 شهرا أو أكثر”. في السياق، أجرى باحثون صينيون بحثا على 1600 مريض، وتوصلوا إلى أن هناك بعض المشاكل الصحية الكامنة تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 80 %. وحدد الباحثون مرضي السرطان والانسداد الرئوي المزمن باعتبارهما أخطر الحالات الصحية التي تزيد من خطر فيروس كورونا بشكل كبير، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

الى ذلك ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الصين وافقت على إجراء تجارب بشرية‭‭ ‬‬أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة الفيروس. واللقاحان طورتهما شركة سينوفاك بايوتيك ومقرها بكين ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة. من جهتها، استلمت روسيا سلالة فيروس كورونا المستجد من الولايات المتحدة لإجراء الدراسات وصنع اللقاح. وجاء في بيان جمارك مدينة تومسك الروسية، “استوردت شركة روسية سلالة فيروس كورونا من الولايات المتحدة، كجزء من إجراءات منع انتشار عدوى فيروس كورونا، للقيام بالدراسات وإنشاء لقاح”.

خليجيا،أعلنت وزارة الصحة في الممكلة العربية السعودية عن تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في الممكلة إلى 73 حالة. كما تم تسجيل 435 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 5369 حالة. في حين أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند تسجیل 55 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1355 مع تسجیل حالة وفاة جدیدة. كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تعود لجنسيات مختلفة، وأنها تخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة. في حين قالت وزارة الصحة في دولة قطر انها سجلت 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. في السياق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 60 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا.

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الى ذلك، قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة العراقية عزل قضاء المدينة بالكامل بعد تسجيله نسبة عالية من الإصابات بكورونا. وفي مصر حذّر وزير الإعلام أسامة هيكل، من أن عودة الزحام في الشوارع والأسواق ستدفع مصر لـ”السيناريو الثالث”، الأكثر سوءا في أزمة فيروس كورونا المستجد. وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية عن 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 164 وفاة، كما أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 2190. وفي السودان قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إن السلطات فرضت العزل العام على العاصمة الخرطوم، لثلاثة أسابيع بعد اكتشاف عشر حالات إصابة جديدة. وفي الأردن كشف وزير الإعلام أن الحكومة ستعلن في الأيام المقبلة عن أمر دفاع جديد بهدف تخفيف الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي المغرب أعلنت السلطات توقيف أكثر من 4300 شخص، بحلول نهاية الأسبوع، على إثر مخالفتهم الاجراءات الاستثنائية المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد. في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 9 حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الاصابات الى 641 حالة. وفي فلسطين قال المتحدث باسم الحكومة إن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية عادت إلى الارتفاع مع تسجيل عشر إصابات جديدة ليصل إجمالي الحالات الى 320. في حين أفادت البيانات الرسمية الخاصة بحالات كورونا في إسرائيل ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 117 حالة.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 98 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الاصابات 74 ألفا و877 شخصا. وفي بريطانيا ذكرت صحيفة تايمز أن من المقرر أن يعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب غدا استمرار حالة الإغلاق العام في بريطانيا حتى السابع من مايو على الأقل. وسجلت المملكة المتحدة 11329 حالة وفاة في المستشفيات في أنحاء بريطانيا جراء فيروس كورونا. ال ىذلك، ارتفع عدد الوفيات في إسبانيا إلى 567 من 517 في اليوم الذي شبقه في حين سجلت إسبانيا أدنى زيادة في عدد الإصابات الجديدة منذ 18 مارس. كما تراجع عدد الإصابات الجديدة في إيطاليا أيضا إلى 3153 من 4092 في اليوم السابق. وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز” أن عدد الاصابات اقترب من عتبة 600 ألف حالة. وفي ألمانيا تم تسجيل 126600 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 2500 حالة، كما اقترب عدد الوفيات الى 3 الاف حالة.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيمدد الإغلاق في فرنسا لمدة 4 أسابيع إضافية في محاولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مضيفا إنه يأمل في أن يتم البدء بشكل تدريجي في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس اعتبارا من 11 مايو المقبل. بدوره، قال نائب رئيس الوزراء البولندي جاك ساسين إن الحكومة البولندية سوف تقدم هذا الأسبوع خطة مفصلة لرفع القيود المفروضة على الحياة العامة تدريجيا. وفي النمسا، تمكن الكثير من المتاجر من إعادة فتح أبوابها بشروط صارمة بعد 4 أسابيع من الإغلاق. وفي روسيا، حذرت السلطات في العاصمة الروسية موسكو من أن المدينة قد تعاني من نقص في عدد أسرة المستشفيات لعلاج حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا خلال أسبوعين أو ثلاثة رغم الجهود المحمومة لزيادة عدد تلك الأسرة. الى ذلك، مدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإغلاق المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى 3 مايو، لكنه قال إنه سوف يبحث تخفيف القيود في مناطق من الهند بعد أسبوع نظرا للصعوبات التي يواجهها الفقراء. في السياق، بدأت الفلبين العمل ببرنامج فحص أوسع نطاقا للكشف عن فيروس كورونا لرصد ما يصل إلى 15000 حالة إصابة غير معروفة، في وقت قال فيه أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت أكبر قفزة يومية في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إذ بلغ 60 ليصل المجموع إلى 459 حالة وفاة. كما أعلنت سلطات الصحة الماليزية 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 4987 حالة، بدورها سجلت تايلاند 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة لسائقة حافلة تبلغ من العمر 52 عاما في العاصمة بانكوك. وفي إفريقيا، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري في خطاب إلى الأمة إن السلطات ستمدد إجراءات العزل العام في ولايات لاجوس وأبوجا وأوجون 14 يوما أخرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد.