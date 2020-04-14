موسكو ـ وكالات : أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا بقيام العسكريين السوريين، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك في محافظتي دمشق ودرعا. وفي هذا السياق، جاء في نشرة المركز الإخبارية على موقع وزارة الدفاع الروسية: “قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك في كل من مدينتي عربين ودوما وقريتي مزرعة محمود وحوش الفارة بريف دمشق وفي ومدينتي جاسم والحارة وبلدتي أنهول وكفر شمس بريف درعا، وبالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 29 عبوة ناسفة” وذكرت النشرة أنه، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، لم يعد أحد من اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية. كذلك ولم يقم الجانب الروسي خلال الفترة ذاتها بتنفيذ أي عمليات إنسانية وخيرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يزيل الألغام بريفي دمشق ودرعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.