فلسطين: الاقتصاد يحتاج 12 شهرا من أجل التعافي

في السياسة 14 أبريل,2020 نسخة للطباعة

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى فترة 12 شهرا من أجل التعافي. وأضاف اشتية، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، أن “اقتصادنا يعاني تحت التدابير التي اتخذناها لاحتواء خطر فيروس كورونا على العالم وعلى الشعب الفلسطيني”. وذكر أن معدل النمو الاقتصادي “سيكون سالبا بشكل كبير”، وسوف يدخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود والانكماش، وكذلك الاقتصاد الفلسطيني. وأشار إلى أن قطاع السياحة هو أكبر الضحايا لهذا الأزمة، ومثلما تأثرت بعض القطاعات سلبا، فإن قطاعات أخرى انتعشت مثل التجارة وصناعة الأدوية والمعدات الصحية وغيرها. وتابع اشتية قائلا إنه سيتم العمل على خطة إنعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عبر صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دولار، بما يخلق حوافز لبعض القطاعات الأكثر تضررا من خلال برامج بنكية ميسرة وبتعزيز من الصناديق العربية والإسلامية. وأضاف أنه سيتم تقديم مساعدات إلى 30 ألف عامل فقدوا وظائفهم خلال شهر رمضان إضافة إلى صرف مساعدات لـ116 ألف أسرة إضافية، منها 81 ألف في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية. وأفاد اشتية بأن الحكومة الفلسطينية تعمل بموازنة طوارئ متقشفة فيها عجز 4ر1 مليار دولار، وسيتم تغطية بعض هذا العجز بمختلف الطرق سواء كان بتخفيض النفقات أو الاقتراض من البنوك أو طلب مساعدات أكثر.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية المحتلة أن القطاعات الاقتصادية التي تقرر رفع قدرتها الإنتاجية، وتشغيل المتوقف منها ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة من قبل الجهات الرقابية المختصة للتأكد من مدى التزام اصحابها بالاشتراطات والتدابير الصحية المتبعة في مواجهة فيروس “كورونا” وبما ينسجم مع حالة الطوارئ المعلنة والانظمة والقوانين المعمول بها. وأضافت الوزارة في بيان لها أمس أن “المصانع الغذائية والدوائية والصناعات المكملة لها مثل التغليف إضافة الى مكونات سلسلة القطاع الزراعي بما يشمل الانتاج الحيواني والنباتي تعمل بقدرة تشغيلية كاملة، في حين تشغل الصناعات التصديرية بطاقة تشغيلية 50%، على ان يمنح التصريح للتصدير من وزارة الاقتصاد”. وأوضحت أنه “يسمح بفتح المكتبات ومتاجر القرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية أيام الجمع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبرماركت في ذات اليوم”. وشددت الوزارة على التزام القطاعات المقرر رفع قدرتها الانتاجية والمراد تشغليها، بالمعايير الصحية والإجراءات التي تم اتخاذها سابقا، لاسيما أنها ستبقى على حالها في كل المحافظات.