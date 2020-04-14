وسائل إعلام مصرية: مقتل ضابط وعدة مسلحين في عملية مداهمة بمنطقة الأميرية

أفادت وسائل إعلام مصرية، بمقتل ضابط شرطة برتبة مقدم ومجموعة مع المسلحين خلال عملية مداهمة في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وقال مصدر أمني إن "تبادلا لإطلاق النيران بين قوات مكافحة الارهاب وعناصر إرهابية بمنطقة الأميرية أسفر عن استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي ضابط بالأمن الوطني".
وأضاف المصدر أن "الشرطة نجحت في قتل 4 مسلحين في مبنى بمنطقة عزبة شاهين في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النيران لأكثر من 4 ساعات متواصلة، وجار التعرف على هوياتهم وسيتم الكشف عن تفاصيل الحادث من خلال بيان رسمي".
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن فرضت طوقا أمنيا حول عقار مكون من 10 طوابق حيث كان المسلحون يتحصنون.
وكانت أجهزة الأمن طالبت أهالي حي الأميرية بعدم الخروج من المنازل أو الظهور فى المنافذ، خلال عملية تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والمسلحين.
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