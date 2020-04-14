رئيس اتحاد الجودو: كنا ولا زلنا نقاتل لفرض احترام الجميع للقوانين العراقية

2020-04-14 | 21:31
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اكد رئيس الاتحاد العراقي للجودو، عدي الربيعي، ان اتحاده كان ولا زال يقاتل لفرض احترام الجميع للقوانين العراقية.
واوضح ان "اتحاد الجودو الذي اقام انتخاباته وفقاً للقانون العراقي النافذ ذي الرقم ( 16 ) لعام 1986 ينظر بعين الاحترام والتقدير الكبير لوزير الشباب والرياضة احمد رياض المحترم الذي كان له دوراً بارزاً وإيجابياً في دعم اتحادنا ودعم القانون العراقي ويقف على مسافة واحدة من الجميع و ضد من يريد العمل وفق مصالح معينة ورغبات شخصية ومصلحية".
وأوضح الربيعي ان "الاتحاد العراقي للجودو كان ولايزال يقاتل لفرض احترام الجميع للقوانين العراقية التي يحاول البعض القفز عليها ويتعكز على الدعم الخارجي ضارباً بعرض الحائط الانتخابات التي اجرتها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية استنادا للصلاحيات المخولة لها وفق القانون".
وشكر الربيعي اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الذين ساندوا منذ البداية الاتحاد كونه جاء وفق القانون العراقي، متمنياً للجميع التوفيق لخدمة الرياضة العراقية بعيداً عن المحاصصة والتدخلات الحزبية التي سيكون لها الدور الاكبر في اختيار وزير الشباب القادم بعيداً عن تطلعات الشارع الرياضي العراقي ورغباته.
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