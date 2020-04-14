حولت شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"ماكلارين" و"تسلا" وغيرها، مصانعها إلى وحدات لإنتاج المعدات الطبية، فيما تصدر شركات مثل "أودي" و"جاجور" و"مرسيدس بنز" كتيبات تلوين لنماذجها الشهيرة حتى يتمكن المتحمسون من تلوينها في المنزل.
وكانت هذه السيارة آخر نموذج من طراز 911 تخرج من خط الإنتاج كجزء من الجيل الناجح الذي بدأته بورش في 2011 وانتهى في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019. سيتم طرحها دون حجز، وستخصص جميع العائدات لصندوق "يونايتد واي ورلد وايد" لمكافحة جائحة كورونا.
قال كلاوس زيلمر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بورش كارز" في أمريكا الشمالية: "هذه السيارة جزء مهم من تاريخنا. مع وجود أي شيء أخير مثل هذا، فأنت تريد التأكد من أنه في يد العميل الذي يقدر تفرده، لذا فهي فرصة لبيع جزء من تاريخنا من أجل قضية جيدة".
حققت نسخة "بورش" السابقة الخاصة من "911" ذات المحرك التوربو والمعروفة بـ"مشروع الذهب" مبلغ 3.4 مليون دولار في مزاد خيري عام 2018، لكن زيملر كان حريصًا على تقليل هذه التوقعات نظرًا للظروف المختلفة حاليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر لمكافحة كورونا.. 'بورش' تبيع واحدة من سياراتها النادرة في مزاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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