اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن جدول الرحلات الاستثنائية ليوم غد الاربعاء. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم نشر جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم غد الأربعاء استناداً لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية". واضافت ان "يوم غد ستنطلق خمس طائرات من اسطول الناقل الوطني لإعادة العراقيين العالقين في الخارج، بواقع رحلتين لكل من ( دلهي / عمان)، وواحدة الى( دبي)". Advertisements

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