اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 3.3 جنوب شرقي اربيل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سجلت المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية، مساء الثلاثاء، حدوث هزة ارضية في تمام الساعة (8:20:20) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،3) درجة على مقياس ريختر".
وبينت الوزارة أن "الهزة تبعد مسافة (47) كم جنوب شرق محافظة اربيل وتبعد (11) كم غرب قضاء كويسنجق شعر بها المواطنون في المنطقة".
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