عمليات بغداد تعلن القبض على 23713 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن القبض على 23713 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار الماضي.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه "منذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٤ نيسان، تمكنت تشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ٢٣٧١٣ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة، فيما حجزت ١٣١٧ عجلة ودراجة نارية مختلفة"، مشيرة الى أن "عدد الغرامات بلغ ٥١٦٠٨ غرامة، كما سهلت دخول ١٧٨١٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وأكدت القيادة انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، داعية الجميع الى "عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون".